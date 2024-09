Szabályszegés miatt kitették a PL-kapust a válogatott keretéből

Azonnali hatállyal hazaküldték a koszovói nemzeti együttestől Arijanet Muricot, az Ipswich hálóőrét.

Muric mellett Edon Zhegrova (LOSC Lille) és Florent Muslija (SC Freiburg) is távozott a csapattól, miután áthágták a válogatott szabályait.

Koszovó 3-0-s vereséget szenvedett péntek este Románia ellen hazai pályán. Az említett labdarúgók a hírek szerint másnap az egyik pristinai bárban mulattak.

