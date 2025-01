Swiatek továbbra is pazar formában: 10-ből 10 szettet megnyerve elődöntős!

A korábbi világelső lengyel a legjobb négyig vezető úton mindössze 14 gémet veszített el.

A második helyen kiemelt lengyel Iga Swiatek könnyedén, a 19.-ként rangsorolt amerikai Madison Keys pedig háromjátszmás csata után jutott szerdán elődöntőbe ausztrál nyílt teniszbajnokságon, Melbourne-ben.

Swiatek az amerikai Emma Navarrót győzte le másfél óra alatt 6:1, 6:2-re, míg Keys ugyan elveszítette az első játszmát az ukrán Jelina Szvitolinával szemben, ám fordítani tudott. A másik ágon a világelső és címvédő fehérorosz Arina Szabalenkára a világranglistán 11. spanyol Paula Badosa vár az elődöntőben.

Swiatek continues to shine ✨

Iga Swiatek has dropped just 14 games on her way to the semifinals! 😮#AO2025 pic.twitter.com/d5jks4PCnA

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025