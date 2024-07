Mi ez a furcsa szemüveg, amiben a svájci kapusok edzenek?

Speciális szemüveggel készültek a svájci kapusok a szombat délutáni mérkőzésre

Yann Sommer és Marwin Hitz svájci válogatott kapusok speciális eszköz segítségével készültek az angol válogatott elleni mérkőzésre. Vagyis egy stroboszkópos szemüveget viseltek az egyik edzésen.

Have you ever seen anything cooler than Yann Sommer and Gregor Kobel training with sunglasses? pic.twitter.com/cWMtKdGS8v

— 433 (@433) July 5, 2024