Súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Barcelona sztárja a Copán

Ronald Araujo egy beadást próbált megnyúlva blokkolni.

A Barcelona csapatát az egész szezonban sérülések tizedelték, és ez a nyárra sem változott. A katalán együttes egyre több játékosát veszíti el sérülés miatt úgy, hogy május vége óta egyetlen mérkőzést sem játszott a klub.

Napokkal ezelőtt Pedri dőlt ki hosszabb időre Toni Kroos belépőjének köszönhetően az Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Magyar idő szerint vasárnap hajnalban pedig Ronald Araujo, a Barcelona uruguayi sztárhátvédje szenvedett sérülést.

Araujo egy beadást igyekezett blokkolni a Brazília elleni negyeddöntő első félidejében, amikor meghúzta combhajlító izmát.

Marcelo Bielsa azonnal lecserélte, az uruguayi pedig könnyek között hagyta el a las vegasi stadion gyepét.

Ronald Araújo left the field in tears after picking up an injury vs. Brazil 💔 pic.twitter.com/1dzMb5eL2o — B/R Football (@brfootball) July 7, 2024

A Mundo Deportivo értesülése szerint a szövetségi kapitány már meg is erősítette, hogy izomsérülést szenvedett a bekk.

Bielsa a középhátvéd sérülését a vontatott menetrendnek és a hatalmas meccsszámnak tudta be.

Fontos megjegyezni, hogy a játékosok augusztustól júniusig évi 40-50 meccset játszanak a klubjukban, mielőtt eljönnek a válogatotthoz. Aztán itt is jön heti két meccs. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni.” – mondta ‘az Őrült’.

Uruguay 0-0-s döntetlent követően végül büntetőkkel továbbjutott az elődöntőbe, ahol az immáron 28 mérkőzés óta veretlen Kolumbiával csap majd össze.

A Barcelona csak remélheti, hogy Araujo sérülése nem komoly. Az első vizsgálatok szerint viszont kb. két hónapot kell majd kihagynia, aminek köszönhetően lemarad a felkészülés nagy részéről, és lehet, hogy a szezonrajtra sem lesz bevethető állapotban.

🚨 JUST IN: Negative feelings around Araujo’s injury, with the time-off expected to be around 6-8 weeks if confirmed. @fansjavimiguel #FCB pic.twitter.com/XF60NVTWGd — Reshad Rahman (@ReshadFCB) July 7, 2024

A katalánok nyara tehát közel sem a legmegfelelőbben zajlik. Hansi Flick komoly feladat előtt áll, hiszen Pedri, Gavi és Frenkie de Jong is lábadozik, most pedig Araujo is kidőlt a sorból.