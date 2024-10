Súlyos pénzbüntetést kapott a Honda és az Alpine

A Honda jelenleg a világbajnoki címvédő Red Bull partnere, 2026-tól pedig az Aston Martinnal együttműködésben folytatja a szereplést az F1-ben.

Az FIA keddi közlése szerint a Hondát 600 ezer, az Alpine-t pedig 400 ezer dollárra büntették. A Honda jelenleg a világbajnoki címvédő Red Bull partnere, 2026-tól pedig az Aston Martinnal együttműködésben folytatja a szereplést az F1-ben. Az FIA szeptemberben közölte, hogy a két motorszállító nem lépte át a költségvetési maximumot és jóhiszeműen járt el, de az eljárási szabálysértés miatt szankcióra számíthat.

A költségvetési maximumot 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy korlátozzák a kiadásokat, biztosítsák a világbajnokság hosszú távú fenntarthatóságát és megpróbálják csökkenteni a csapatok közötti különbséget.

