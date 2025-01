Súlyos milliók: ennyibe kerül fél perc reklám a Super Bowlon

Az NFL évről évre növeli a nézőszámait, a liga egyre népszerűbb, ennek pedig a pénzügyi dolgokban is meglátszik a hatása.

Minden eddigi rekordot megdöntve már nyolcmillió dollárba (körülbelül 3,14 milliárd forint) kerül fél percnyi tévéreklám a profi amerikaifutball-liga (NFL) jövő vasárnapi nagydöntője alatt.

Az 59. Super Bowlon szokás szerint kiugró televíziós nézőszám várható, mivel a felmérések szerint az Egyesült Államokban legalább 120 millióan követik majd a Philadelphia Eagles és a címvédő Kansas City Chiefs összecsapását, melynek a New Orleans-i Caesars Superdome ad otthont. Tavaly 123,7 millió tévénézőt regisztráltak országszerte, azaz csaknem minden harmadik amerikai a finálét nézte.

#Fox has reportedly crossed the $8M/30 sec ad threshold for at least 10 spots for #SuperBowlLIX, boosting the average price to ~$7.5M. Bear in mind these deals can be complex & may also involve ad inventory for other programming. Per @dadehayes. $FOXA $FOX https://t.co/qXaCkNtOo2

— Jake Kline (@JakeAKline) January 29, 2025