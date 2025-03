Súlyos eltiltás fenyegeti az Atléti „bírózó” támadóját

A spanyol sajtó szerint jóval komolyabb következményekkel is járhat Ángel Correa piroslapja és heves reakciója.

A csereként páláyra lépő argentin támadót a Getafe elleni bajnoki mérkőzés 88. percében 1-0-s vezetésnél állította ki rövid VAR-vizsgálat után Guillermo Cuadra Fernández, amire Correa nyomdafestéket nem tűrően reagált.

Az emberhátrányba kerülő Atléti a hajrában két gólt is kapott, így vereséget szenvedett a madridi presztízsrangadón. A játékos számára viszont ettől is nagyobb probléma lehet, hogy a Marca szerint akár 12 meccsre is elmeszelhetik.

Ez pedig azt jelentené, hogy Ángel Correa nem csak a Barca elleni szuperrangadót hagyja ki, hanem a szezonban már nem léphetne pályára az élvonalban.

A harmincadik születésnapját vasárnap ünneplő labdarúgó a közösségi médiában szabadkozott.

„Szeretnék bocsánatot kérni Guillermo Cuadra Fernández játékvezetőtől a kiállításomat követő reakcióm miatt. Minden tisztelem a játékvezetőké és ez a viselkedés nem jellemző rám. Nagyon feldúlt voltam, hogy egy ilyen fontos pillanatban emberhátrányba került a csapat miattam, amire a lehető legrosszabb módon reagáltam. Remélem, elfogadja az őszinte bocsánatkérésemet. Szeretnék elnézést kérni a csapattársaimtól, az edzői stábtól és a szurkolóinktól is egy olyan tett miatt, amelyet nem lett volna szabad elkövetnem, és amely nagyon sokba került nekünk” – írta az argentin.

Honfitársa és vezetőedzője, Diego Simeone nem kommentálta a játékos cselekedét. ‘Cholo’ sokkal inkább a szenvedő fél, Djené Dakonam színészi képességeit méltatta.

„Nagyon ügyesen esett el, a játékvezető pedig úgy döntött, kiállítja Ángelt” – mondta az Atléti vezetőedzője.

A Matracosok a vereséggel visszacsúsztak a harmadik helyre, egy ponttal lemaradva a szintén 27 meccset játszó Real, és a listavezető, egy meccsel kevesebbel álló Barcelona mögött.

A La Liga fegyelmi bizottsága a héten dönt a piros lapos büntetésekről, köztük Correa ügyéről is.