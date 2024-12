Súlyos baleset után kórházba került az olimpiai bajnok – videó

Súlyos balesetet szenvedett a pályakerékpáros Bajnokok Ligája szombaton este rendezett londoni döntőjében az idén olimpiai bajnok Katy Marchant, akit a történtek után kórházba szállítottak.

A bukás a női keirin elődöntőjének utolsó körében történt. A 31 esztendős brit Marchant kerékpárja nagy sebességnél összeakadt a német Alessa-Catriona Propster kerékpárjával, mindkettő átesett a pályát övező biztonsági korláton és a nézők közé csapódott.

Íme a rövid felvétel a balesetről. Megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Katy Marchant broke her arm in a crash at the UCI Track Champions League in London, leading to the event’s cancellation. She collided with Alessa-Catriona Pröpster during the keirin, both going over barriers into spectators.

