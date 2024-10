Gyászol a korábbi United-ikon, kihagyja csapata meccsét

Steve Bruce, a Manchester United egykori védőjének unokája, Madison Smith tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Bruce jelenleg a Blackpool FC csapatát irányítja az angol harmadosztályban, nagyjából két év kihagyást követően tért vissza a kispadra szeptemberben.

„A Blackpool FC megerősíti, hogy Steve Bruce nem lesz ott a csapattal a szombati Barnsley elleni bajnokin. A menedzser unokája, Madison négy hónapos korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kérjük, tartsák tiszteletben a gyászoló családot, miközben megbirkóznak ezzel a váratlan és szomorú veszteséggel. Klubunk minden alkalmazottja részvétét fejezi ki vezetőedzőnknek és hozzátartozóinak” – áll a közleményben.

The Club can announce that Head Coach Steve Bruce will not be in attendance at tomorrow’s fixture against Barnsley due to the tragic passing of his four-month old grandson, Madison.

Everyone at the football club send their love to Steve and his family. We ask that their privacy… pic.twitter.com/0wGlD66aTj

— Blackpool FC (@BlackpoolFC) October 18, 2024