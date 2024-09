Sterling igazán egyedi BL-rekordot állított be

Korábban ilyen csak David Beckhammel fordult elő az angol játékosok közül, de még vele sem így.

Az Arsenal 0-0-t játszott az Atalanta vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában. Mikel Arteta csapata remek első félidőt produkált, a másodikban viszont örülhettek, hogy egyáltalán ponttal távoztak Bergamoból, hiszen David Raya tizenegyest védett az 51. percben, majd a kipattanót is bravúrral hárította. A 73. percben bemutatkozott a BL-ben – mint Arsenal futballista – Raheem Sterling is, aki az első labdarúgó lett a sorozat történetében, aki négy különböző angol csapattal lépett pályára a Bajnokok Ligájában.

Raheem Sterling makes history in the Champions League by being the first to play for four different English teams 👏 pic.twitter.com/zhmH71TmG7

— ESPN UK (@ESPNUK) September 19, 2024