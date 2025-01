Sporttörténelmet írtak az amerikai hokisok

Történelmi estét hozott az NHL.

Két amerikai játékos, a torontói Auston Matthews és a winnipegi Connor Hellybuyck is sporttörténelmi tettet vitt véghez az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) keddi játéknapján.

Matthews a Philadelphia Flyers elleni 3-2-es idegenbeli siker alkalmával gólt ütött és gólpasszt adott, így pályafutása 200. olyan mérkőzését játszotta, amelyen egynél több pontot szerzett. Az Egyesült Államokban született hokisok közül ezt ő teljesítette a leggyorsabban, 589 fellépés kellett hozzá. A Toronto Maple Leafs gólkirálya a negyedik aktív hokis – Sidney Crosby (465 meccs), Connor McDavid (466) és Alekszandr Ovecskin (570) után -, aki véghez vitte ezt a bravúrt. Matthews három összecsapás alatt hét pontot (2 gól, 5 assziszt) termelt azóta, hogy visszatért sérüléséből.

Leafs Auston Matthews is the fastest American-born player in NHL history with 200 career multi-point games pic.twitter.com/sLVsm4oBQt

Hellebuyck 26 védéssel járult hozzá a Winnipeg Jetsnek a vendég Nashville Predators elleni 5-2-es diadalához, és pályafutása 300. győzelmét ünnepelhette. Ezzel ő az amerikai kapusok közül a leggyorsabb, aki elérte ezt a határt, 538 találkozó kellett hozzá. Az NHL történében csak az orosz Andrej Vaszilevszkij (490 meccs) és a kanadai Jacques Plante (521) volt nála gyorsabb. Hellebuyck a hetedik egyesült államokbeli hálóőr, aki 300 győzelmet számlál, az aktívak közül pedig a második Jonathan Quick (399) után.

A Columbus Blue Jackets szétlövést követően 4-3-ra győzött Pittsburghben, ezzel megszakadt a 15 vereségből álló, 2015. november 13-a óta tartó rossz sorozata a riválisával szemben idegenben.

An NHL-best 25 wins in 2024-25 and Connor Hellebuyck became the seventh U.S.-born goaltender in NHL history to reach 300 career wins. #NHLStats: https://t.co/8Fv6suk5j7 pic.twitter.com/ZFbQa8ctEt

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 8, 2025