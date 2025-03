Sportműsor: Pályán többek között a City és Kerkez Milos együttese, tovább száguld az F1 és a MotoGP mezőnye

Kerkez Milosék mellett a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert foglalkoztató Leipzig is képernyőre kerül. Bajnoki rendeznek Törökországban és Portugáliában, pályára lép a Manchester City is. NBA és biliárd mellett pedig a téli sportok szerelmeseinek is lesz miből válogatnia március 15-e alkalmából.

Március 15., szombat

M4 Sport

1.10: Forma-3, Ausztrál Nagydíj, sprintfutam

2.25: Forma-1, Ausztrál Nagydíj, 3. szabadedzés

4.10: Forma-2, Ausztrál Nagydíj, sprintfutam

6.00: Forma-1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés

7.30: Rövid pályás Gyorskorcsolya Világbajnokság

11.20: Gyorskorcsolya Távonkénti Világbajnokság

22.55: Forma-3, Ausztrál Nagydíj, főfutam

Sport 1

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, rájátszás

18.15: Labdarúgás, török bajnokság, 28. forduló, Konyaspor – Besiktas

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, 26. forduló, Sporting – Famalicao

Sport 2

12.00: Biliárd, European Open, Szarajevó, 1. rész

18.30: Biliárd, European Open, Szarajevó, 2. rész

23.00: Kosárlabda, NBA, Brooklyn Nets – Boston Celtics

Eurosport 1

9.15: Alpesi sí, Hafjell Világkupa Férfiak Óriás-műlesiklás

11.00: Síugrás, Vikersund, Nők HS240 Raw Air

12.15: Alpesi sí, Hafjell Világkupa Férfiak Óriás-műlesiklás

13.30: Biatlon, Világkupa Pokljuka Nők Tömegrajtos

14.20: Sífutás, Oslo, Férfiak 20 km klasszikus

15.30: Biatlon, Világkupa Pokljuka Férfiak Tömegrajtos

16.30: Északi összetett, Oslo, Férfiak 10 km Gundersen

17.00: Síugrás, Vikersund, Férfiak HS240 Raw Air

18.45: Túrasízés, Schladming, Sprint

Eurosport 2

8.50: Északi összetett, Oslo, Nők HS134

09.35: Északi összetett, Oslo, Férfiak HS134

11.20: Sífutás, Oslo, Nők 20 km klasszikus

13.25: Kerékpár, Párizs-Nizza 7. szakasz

15.15: Kerékpár, Tirreno Adriatico 6. szakasz

19.00: Golf, PGA Tour The Players Championship 3. nap

Match 4

16.00: Labdarúgás, Premier League, 29. forduló, Manchester City – Brighton

18.15: Labdarúgás, Bundesliga, 26. forduló, RB Leipzig – Dortmund

20.45: Labdarúgás, Serie A Made in Italy, 29. forduló, Torino – Empoli

Arena 4

02.00: Nascar, Truck Series, 3. futam

12.30: Moto3, Argentin GP, 2. szabadedzés

13.15: Moto2, Argentin GP, 2. szabadedzés

14.00: MotoGP, Argentin GP, 2. szabadedzés

14.45: MotoGP, Argentin GP, időmérő edzés

16.45: Moto3, Argentin GP, időmérő edzés

17.45: Moto2, Argentin GP, időmérő edzés

18.30: MotoGP, Argentin GP, sprintfutam

21.30: Tenisz, ATP 1000 Indian Wells, 1. elődöntő

23.30: Tenisz, ATP 1000 Indian Wells, 2. elődöntő

Spíler 1