Spanyolországban tárgyal az Arsenal sportigazgatója

Az Arsenal nem tett le a Real Sociedad középpályásának, Mikel Merinónak a megszerzéséről. Az Ágyúsok sportigazgatója Spanyolországban tárgyal.

Mikel Merino továbbra sem hajlandó aláírni új szerződését a Real Sociedaddal, így a 27 éves, játékos kontraktusa 2025 nyarán lejár. Merino azért negligálja kenyéradója hosszabbítási törekvéseit, mert szóban már megegyezett az Arsenallal arról, hogy Londonban folytatja pályafutását. Azonban a két klub, első körben nem tudott megállapodni egymással.

Ennek elhárítására utazott a The Athletic információi szerint Spanyolországba az Arsernal sportigazgatója, Edu, aki Txuri-Urdinnal, San Sebastián-i kollégájával tárgyal Merino jövőjéről. Elméletileg nincs fényévekre egymástól a két fél vágya – ahogy az korábbi cikkünkben is olvasható –, ám a hírek szerint csak akkor jöhet létre, ha az Arsenal el tud adni valakit mostani keretéből. Ez volt a helyzet Riccardo Calafiori megszerzésekor is – előbb eladták Smith-Rowe-t, aztán jöhetett az olasz hátvéd.

Ezt a forgatókönyvet erősítette meg Fabrizio Romano is. A transzferguru szerint azt érdemes kiemelni, hogy a Merino-ügylettel kapcsolatban mindenki továbbra is nagyon pozitív.

🚨 EXCLUSIVE 🚨

🔴 All parties are confident – Mikel Merino expects to be an Arsenal player by the end of the window.

🤔 So why is this deal taking so long? @FabrizioRomano has the details…

🎁 7 day FREE trial for the Daily Briefing: https://t.co/DG67JnvTWH

Full story 👇👇

— CaughtOffside (@caughtoffside) August 15, 2024