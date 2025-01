Spanyolországban mentheti meg karrierjét az MU brazilja

A játékos nyitott a váltásra, hogy új lendületet kaphasson a pályafutása.

2022 nyarán 95 millió eurót fizetett Antonyért az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United. Az üzlet nem sült el túl fényesen, pedig jól indult. A brazil támadó az első három PL-meccsén három gólt szerzett, de azóta nagyon komoly visszaesést produkált. 2023 áprilisa óta mindössze egyszer volt eredményes a Premier League-ben. Az idei szezonban 32 mérkőzésből csak 13 alkalommal lépett pályára, legutóbb pedig a Southampton ellen üres kapus ziccert hagyott ki.

Rúben Amorim nem feltétlen tervez vele alapemberként és lehet, hogy a környezetváltás jót is tenne Antony karrierjének. Ebben pedig a La Liga 11. helyén álló Betis segíthet. Ugyanis a spanyol csapat előrehaladott tárgyalásokat folytat a brazillal egy kölcsönvételi szerződés keretein belül. A fizetését továbbra is az MU állná, Antony nyitott is a váltásra, viszont vételi opciót nem tartalmaz majd a kontraktus.

🚨⚪️🟢 Real Betis are closing in on Antony deal with Man United!

Final details of the agreement being discussed, loan move until June with NO option clause currently included.

Antony has opened doors to the move, Man United will also cover part of the salary. pic.twitter.com/UHJOlo3KMp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025