Spanyol dominancia az Eb álomcsapatában

Az aranyérmes spanyol válogatottból hat játékos került be a vasárnap befejeződött németországi labdarúgó Európa-bajnokság álomcsapatába.

A torna legjobbja, Rodri és a legjobb fiatalnak választott Lamine Yamal mellett Marc Cucurella, Daniel Olmo, Fabian Ruiz és Nico Williams képviseli az Európa-bajnok válogatottat.

Rajtuk kívül két francia, illetve egy-egy svájci, angol és német futballista szerepel az európai szövetség által 4-3-3-as rendszerben összerakott álomcsapatában. Közülük az ezüstérmes Kyle Walker a három évvel ezelőtti tornán is a legjobbak között volt.

Íme az álomcsapat:

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024