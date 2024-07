Spa-Francorchamps-i reakciók: Russell az elbukott futamgyőzelmet, Norris a buta hibáit kommentálta

George Russell „szívszorítónak” nevezte a Belga Nagydíjról való kizárását, Lando Norris pedig önmaga tlejesítményét kritizálta élesen.

A brit a célvonalat ugyan csapattársa, Lewis Hamilton, no meg a teljes mezőny előtt szelte át, azonban nem sokkal később kizárták a versenyből, miután autóját szabálytalannak ítélték.

Hamilton ennek következtében megörökölte a győzelmet, megszerezve szezonbeli második sikerét, míg Russellnek a nehéz verseny kimenetelével kellett megküzdenie.

A 26 éves versenyző azonban kijelentette, hogy a jövőben „többre is számíthat”.

„Szívszorító… 1,5 kg-os súlyhiánnyal fejeztük be, és kizártak minket a versenyből” – írta a közösségi médiában.

„Mindent a pályán hagytunk ma, és büszke vagyok arra, hogy elsőként szeltem át a célvonalat. Lesz még jobb is.”

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.

We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.

There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024