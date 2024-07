Itt a vége: Gareth Southgate távozik

A második elveszített Eb-döntő után távozik az angol válogatott szövetségi kapitánya.

Fabrizio Romano az X-oldalán tényként közli, hogy Gareth Southgate távozik az angol labdarúgó-válogatott éléről.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Gareth Southgate has LEFT his role as manager of the England national team.

Mint ismert, az 53 éves szakember az Európa-bajnokság előtt azt mondta, ha nem nyeri meg a tornát Angliával, lemond.

„Büszke angolként életem megtiszteltetése volt Angliáért játszani és Angliát irányítani. Ez jelentette számomra a mindent.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Southgate: „As proud Englishman, it has been the honour of my life to play for England and to manage England”.

“It has meant everything to me, and I have given it my all”.

„But it’s time for change, and for a new chapter. I’m leaving my role”. pic.twitter.com/sto5uvRZKP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024