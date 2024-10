Southgate nyilatkozott a jövőbeni terveiről

Jövőre nem kíván edzősködni Gareth Southgate, aki júliusban nyolc év után távozott az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

„Élvezem az életet, nem kapkodok. Jövőre biztosan nem vállalok állást sehol, mert most időt kell adnom a testemnek és a lelkemnek” – jelentette ki az 54 éves szakember, aki megerősítette, hogy nem áll szándékában másik válogatott kispadjára leülni.

A leköszönő kapitányt megbízott minőségben Lee Carsley váltott a nemzeti csapatnál. Southgate-nek a spanyolokkal szemben 2-1-re elveszített Európa-bajnoki döntő volt az utolsó meccse szakvezetőként. Összesen 102 találkozón dirigálta az angol csapatot, mérlege 61 győzelem, 24 döntetlen és 17 vereség.

A 2021-es és az idei kontinensviadalon ezüstérmet nyert, a 2018-as világbajnokságon negyedikként zárt, két éve Katarban pedig a negyeddöntőben búcsúzott együttesével – írja a Nemzeti Hírügynökség, vagyis az MTI.

🚨 Gareth Southgate plays down links with Man United job: “I won’t coach in the next year, for sure”.

“I’m certain of that. I need to give myself time to make good decisions, it’s an important step and I need time”, said at ECA via @sistoney67. pic.twitter.com/TYrGP1AlfT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2024