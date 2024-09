Southgate lehet az új Everton menedzser a tulajdonosváltás után

A BBC információi szerint az Everton megállapodást kötött a Friedkin-csoporttal Farhad Moshiri részvényeinek 94%-os átvételéről. Ebben az esetben az új tulajdonossal, új tréner is érkezhet a Goodison Parkba.

A megállapodás tehát már megszületett, de a Friedkin-csoport csak akkor lehet tényleges tulajdonos, hogyha az üzletet a Premier League, az Angol Labdarúgó-szövetség és a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság is jóváhagyja.

Körülbelül 400 millió font a vételár, ami azt jelentheti, hogy Moshiri minimális veszteséggel tud majd kiszállni az Evertonból.

Az amerikai székhelyű csoportot Dan Friedkin elnök vezeti, aki egyben az AS Roma tulajdonosa is. Ami egyébként némi aggodalomra is adhat okot az Everton drukkereknél. Látva azt, hogy milyen káosz alakult ki a múlt héten a római klubban.

Friedkinék vagyonát 5,7 milliárd fontra becsülik. A vétellel egyébként az Everton lenne a Premier League 10. klubja, amelyikben többségi amerikai tulajdonos van.

Ha összejön az üzlet, akkor ezzel lezárul a Moshiri-korszak, amely nem az Everton sikereiről szólt. Sem a szereplés, sem a folyamatos pontlevonások miatt. Utóbbiak a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt.

A Friedkin Group szóvivője hétfőn kijelentette:

„Örülünk, hogy megállapodásra jutottunk, hogy ennek az ikonikus futballklubnak a letéteményesei leszünk. Arra koncentrálunk, hogy megszerezzük a szükséges jóváhagyásokat a tranzakció befejezéséhez. Alig várjuk, hogy stabilitást biztosíthassunk a klubnak, és megosszuk jövőképünket, beleértve a Bramley-Moore Dock új Everton Stadionjának befejezését.”

A felvásárlás után tehát az új tulaj rengeteg ötlettel vágna bele a munkába.

Ezek közül az első lenne, hogy menesztenék a bajnokságban az utolsó előtti helyen álló csapat menedzserét Sean Dyche-ot, akit Gareth Southgate-re váltanának.

Southgate állás nélkül van, amióta a 2024-es Európa-bajnokság végén bejelentette távozását az angol labdarúgó-válogatott éléről.

Kérdés, hogy tudna-e ő is csodát tenni a csapattal?