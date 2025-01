Solskjaer hivatalosan is a Besiktas vezetőedzője

A korábban a Manchester Unitedet is irányító norvég Ole Gunnar Solskjaert nevezték ki a török élvonalban szereplő Besiktas vezetőedzőjévé.

Az 51 éves szakember a következő szezon végéig írt alá a 16-szoros török bajnokhoz, amely jelenleg hatodik a török pontvadászatban. A norvég szerződésben egyéves hosszabbítási opció is szerepel. A hírről – bár a skandináv nevét elrontotta – már pénteken beszámolt a transzferguru, Fabrizio Romano, ám hivatalossá csak szombat délután vált a hír.

⚪️⚫️🦅 Ole Gunnar Solksjær will be announced as new Besiktas manager with contract ready until June 2026. pic.twitter.com/8eai2LoSS9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025