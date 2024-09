Sokkolóan keveset keres Yamal a társaihoz képest

A Barcelona tinisztárja a hátán viszi az együttest, fizetése mégsem tükrözi ezt.

Kétség sem férhet hozzá, hogy Lamine Yamal jelenleg a Barcelona egyik legfontosabb játékosa. Ékes példa erre, hogy múlt hétvégén lenyűgöző teljesítményt nyújtva hét perc alatt duplázott a Girona elleni 4-1-es győzelem alkalmával.

Az Eb-győztes szélső a katalánok idei öt La Liga mérkőzésén hét gólhoz is hozzájárult. Yamal tehetségét jól jelzi, hogy neve mindössze 17 évesen az Aranylabda-jelöltek listáján szerepel.

A helyzet azonban hamarosan változhat. A Barca vezetősége ígéretet tett Yamalnak egy új szerződésre, amely összhangban lesz a kiemelkedő teljesítményével.

Lamine Yamal’s new Barça contract will include a salary at the height of a world star.

— @marca pic.twitter.com/v1aQBi1ljb

— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 16, 2024