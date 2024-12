Sokkoló fordulat: Youssoufa Moukoko éveken át hazudott a koráról?

Életkorának hitelességével kapcsolatban évek óta zajlanak a viták, ugyanis már fiatalon olyan dolgokat vitt véghez, amik akkor az ő korában elképzelhetetlennek tűntek.

Youssoufa Moukoko, a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Dortmund Nice-nél szereplő kölcsönjátékosa és a német válogatott fiatal tehetsége körül heves vita robbant ki, miután egy dokumentumfilm azt állította, hogy valójában négy évvel idősebb a hivatalos koránál. A „Tricks, Cheats, Deception – The Million Dollar Business with Football Talents” című műsor szerint Moukoko nem 2004-ben, hanem 2000-ben született, és az édesapja sem a biológiai szülője.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: 𝗬𝗢𝗨𝗦𝗦𝗢𝗨𝗙𝗔 𝗠𝗢𝗨𝗞𝗢𝗞𝗢 is allegedly 24-years old and not actually 20. ❌😱

🗣️ His alleged father said: „Youssoufa is not my biological son nor that of my wife. He was also not born on 20/11/2004 in Yaoundé, Cameroon. In reality, he was born on… pic.twitter.com/42mr1rCOap

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 13, 2024