„Sokat játszottam Klopp kezei alatt, mégis évekbe tellett mire rájöttem valamire vele kapcsolatban”

"Korábban azt hittem, minden edző olyan, mint Jürgen Klopp, de aztán rájöttem, hogy ez nem így van. Ő nagyon különleges minden szempontból".

A jelenleg az Eintracht Frankfurtban futballozó, ám korábban a Borussia Dortmundot is megjárt Mario Götze a német Zeit Online-nak adott interjút, amelyben visszaemlékezett azokra az időkre, melyek során Jürgen Klopp kezei alatt játszott a sárga-feketéknél. A ma már 32 esztendős német labdarúgó karrierjének egyik legemlékezetesebb pillanata a 2014-es vb-döntőben szerzett gólja. Akkor, meg előtte is sokáig a világ egyik legtehetségesebb játékosának tartották, azonban sérülékenysége beárnyékolta a karrierjét.

2013-ban a Dortmundtól 35 millió euró fejében a Bayern Münchenhez igazolt, majd egy nem túl sikeres időszak után 2016-ban visszatért korábbi csapatához. Szerinte a formavisszaesésében az is szerepet játszott, hogy akkor azt gondolta, minden edző olyan, mint Jürgen Klopp.

„Nem tudtam akkor elképzelni, mennyire szerencsés voltam, hogy az ő kezei alatt dolgozhattam. Ő volt az első tréner profi pályafutásom alatt és arra gondoltam, mindenki olyan mint ő. Néhány év után kellett rá jönnöm, hogy ez bizony nem így van. Nincs még egy olyan, mint ő. Fiatalkoromban és aztán profi labdarúgóként is edzett. Különleges kapcsolata volt a klubbal, a szurkolókkal, illetve minden játékossal. Utólag visszagondolva, jobb lett volna, ha még néhány évet eltöltök vele, hiszen 17-18 éves korom óta ismert, törődött velem” – mondta korábbi edzőjéről Mario Götze.

Former Borussia Dortmund star Mario Gotze has revealed he regrets not spending longer at the club with „special” Jurgen Klopp before joining Bayern Munich in 2013 🗣️https://t.co/4UbAFoLTNp pic.twitter.com/pW7fvJhYEj

