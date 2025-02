„Sokan depresszióba esnek a visszavonulás után – a kulcs, hogy ne zuhanj az ürességbe”

Mario Götze meglepő őszinteséggel és érettséggel beszélt egy fontos, de gyakran figyelmen kívül hagyott témáról: a labdarúgók visszavonulás utáni mentális nehézségeiről. A 32 éves német középpályás erről LinkedIn-profilján értekezett egy hosszabb írásban.

„Ez egy téma, amelyről ritkán esik szó, pedig komoly problémát jelent. Sokan depresszióba esnek, amikor szögre akasztják a stoplist. A legfontosabb, hogy elkerüld a zuhanást az ürességbe, a fekete lyukba – ez kell legyen a célod.”

„Nemcsak gazdasági értelemben mondom ezt, bár a futballista életmód fenntartása gyakran megköveteli, hogy találj valami mást, amivel kitöltheted a mindennapjaidat. Olyasmit kell keresned, ami ugyanolyan szenvedélyt ébreszt benned, mint a futball, vagy legalábbis valami hasonlót.”

