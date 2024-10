„Soha nem fogom magam biztonságban érezni” – kiborult a Napoli védője

Juan Jesus kétségbeesetten állítja, bűnözők célpontjává vált.

„Egy hónap leforgása alatt öt nyomkövetőt találtam az autóban. Már az a gondolat, hogy ezek a bűnözők tudják, hol lakom, nyugtalanít.” – írta a Napoli védője egy Instagram-posztban.

„Sajnos egy ilyen gyönyörű városban soha többé nem fogom magam biztonságban érezni. Tudom, hogy az anyagi javak a végén másodlagosak, de annak tudata, hogy egy idegen megsértett valami számomra személyes dolgot, igazán undorító!” – zárta gondolatait Juan Jesus.

Jesus kulcsszerepet játszott abban, hogy a Napoli 33 év után bajnok lett a Serie A-ban a 2022/23-as szezon végén.

A 33 éves középhátvéd 2021 óta erősíti a nápolyi együttest, 61 bajnoki mérkőzésen három gólt jegyzett.

🚨🇧🇷 Napoli defender Juan Jesus reveals his car was broken into and that he is being targeted by criminals… 😰

„In the span of a month I found 5 air tags in the car. Just knowing that these criminals know where I live doesn’t bring me peace of mind.”

„Unfortunately in such a… pic.twitter.com/lng1esuq7P

