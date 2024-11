„Soha nem fog megtörténni” – Yamal elárulta, miért nem lesz tetoválása

Alkoholt sem ivott még sosem és nem is tervez.

Nem szeretnénk előítéletesek lenni, de szinte már keresni kell az olyan futballistákat, akinek nincs tetoválása. Kivétel persze ez alól a világ egyik legjobb labdarúgója, Cristiano Ronaldo, valamint jó néhány másik sztár is. Ám a focisták zömének testét ékesíti valamilyen művészeti alkotás. Nos, Lamine Yamal hiába még csak 17 esztendős, már leszögezte, ha betölti a 18. életévét, neki akkor sem lesz tetkója.

Lamine Yamal says “NO” to getting tattoos 😤💉

🗣️ Yamal: “Getting tattoos when I turn 18? No, No, there will be no tattoos.” pic.twitter.com/OHPssa1ql6

