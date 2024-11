Slotnak szerencsét hozott a családja

Ugyanis a holland menedzser családja a helyszínen tekintette meg a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája sikert.

„Kivettek néhány nap szabadságot az iskolából, hogy itt legyenek. Itt lesznek a Manchester City elleni meccsen is. Mindig jó dolog, ha a család a közelemben van, mert akkor nem koncentrálok a munkára 24 órában, hanem csak 18-ban.”

Nyilatkozta Arne Slot, a Liverpool menedzsere a TNT Sportsnak a mérkőzés után, majd beszélt a találkozóról is:

„Különleges egy olyan csapat ellen játszani, amely annyiszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Sok éven át fájdalmat okoztak a Liverpoolnak is. De ez most másként történt. Minden alkalommal, amikor a Real Madrid támadni tudott és fenyegetést jelentett, azt mi okoztuk a hibáinkkal. Úgy gondolom, hogy tudunk még nagyobb intenzitással és jobban is játszani. Ez egy remek hét eddig, de még nincs vége.”

A remek szezonról is szót ejtett, aminél kiemelte, hogy ez az elődje érdeme is.

„Nem volt tervem a megszerzett pontok számát illetően. A cél az volt, hogy a játékstílust a lehető leghamarabb megvalósítsuk. Ez nem volt nehéz, mert nem volt annyira más, mint Jürgené. Nagyon jó látni, hogy nem csak a kezdők, de a pályára lépő játékosok is úgy teljesítenek, ahogy várjuk. Ha a szezon előtt a pontokat számoltam volna, nem tervezek ennyit, mint amennyink most van.”

A Liverpool-Real Madrid találkozó arról is emlékezetes marad, hogy Mo Salah és Kylian Mbappe is kihagyott egy-egy büntetőt.

” Mindketten kihagyták, így ma megmutatták nekünk, hogy mindketten emberek. Mbappé eseténél Kelleher kiemelkedő védést mutatott be, ami fontos volt a sikerhez.”

A végső siker még messze van a BL-ban és a bajnokságban is. Utóbbi esetében következik a hétvégén a Manchester City elleni rangadó.