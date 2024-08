Skóciába küldi talizmánját a Barcelona

A katalán klub előbb 2026-ig meghosszabbította Alex Valle szerződését, majd bejelentette, hogy a 2024/25-ös szezonra a Celtichez küldte balvédőjét.

Valle az előző idényt a Levanténál töltötte. A spanyol utánpótlás válogatott védő 29 mérkőzésen lépett pályára a másodosztályban.

A 20 éves bekk az előszezonban Hansi Flickkel és az első csapattal készült. Az amerikai túra mindhárom meccsén játszott, a Real Madrid ellen egy gólpasszt is adott.

A bajnokságban eddig végig a padon ült, és mivel Alejandro Baldé, valamint Gerard Martín mellett idén nem sok lehetőséget kapna a védelem bal oldalán, ezért döntöttek a kölcsönadás mellett.

🚨🟢⚪️ Alex Valle signs new deal with Barcelona until June 2026 and he’s set to join Celtic on loan.

Verbal agreement reached, as @gbsans advanced. Celtic are checking all docs to get it signed early next week. pic.twitter.com/t5XuBXtvTH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024