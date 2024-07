A skótok nagy része örül az angol vereségnek

A hétfőn ismertetett legfrissebb felmérés szerint a skótok 40 százaléka örül, hogy Anglia labdarúgó-válogatottja vereséget szenvedett a németországi Európa-bajnokság vasárnap esti berlini döntőjében.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató intézet, a YouGov hétfő este ismertetett, 3393 brit választópolgár bevonásával elvégzett reprezentatív felmérése kimutatta, hogy országos átlagban 14 százalék nyugtázta elégedetten Anglia vereségét, ezen belül 8 százalék kifejezetten örült az eredménynek.

Az átlagon belül a legnagyobb egyedi csoportot azok alkotják, akik úgy nyilatkoztak, hogy egyáltalán nem érdekli őket az angolok veresége. A YouGov-felmérés résztvevőinek 48 százaléka mondta azt, hogy hidegen hagyja a döntő kimenetele.

Országosan a válaszadók 24 százaléka meglehetősen, 10 százalékuk nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy Anglia kikapott a spanyoloktól.

A megkérdezett angolok 37 százalékának rontotta el a hangulatát a spanyolok győzelme; közülük 11 százalék mondta azt, hogy nagyon elszomorodott a meccs lefújása után.

34% of 🇬🇧Britons are unhappy that the England team lost in the Euros final last night, but 14% are pleased to see England defeated – rising to 40% of Scots. Around half don’t care either way.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿English people

Happy England lost: 10%

Unhappy England lost: 37%

Indifferent: 49%… pic.twitter.com/AHQrf3A106

— YouGov (@YouGov) July 15, 2024