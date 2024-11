Sinnert „Djokovic 2.0”-ként emlegetik – egy fontos különbséggel

Jannik Sinner ugyanazokat a „képességeket” birtokolja, mint Novak Djokovic, ám van valami extra az olasz teniszező játékában, amely megkülönbözteti őt a szerbtől, állítja a neves edző, Patrick Mouratoglou.

Sinnert idén szinte lehetetlen volt megállítani mivel lenyűgöző 2024-es szezont teljesített: januárban megszerezte első Grand Slam-címét az Australian Openen, majd hét hónappal később a US Opent is megnyerte.

Összesen nyolc címet gyűjtött, beleértve az ATP Finals tornát, ahol veretlen maradt, és az évet a világranglista első helyén zárta.

Sokan úgy vélik, hogy Sinner egy Djokovichoz hasonló szezont produkált, nemcsak az eredményei, hanem az év során mutatott fejlődése miatt, amelynek köszönhetően a világ legjobbja lett.

Mouratoglou szerint Sinner „Djokovic 2.0”, de van egy előnye a szerb legendával szemben.

„Szerintem teljesen helyénvaló Djokovic 2.0-nak nevezni őt, mert a mozgása, a visszatámadásai egyszerűen elképesztőek” – mondta Mouratoglou a Tennis Majors Eye of the Coach című műsorában.

„Ugyanazok a képességei vannak, mint Nováknak, és azt gondolom, a 2.0-t az jelenti, hogy gyorsabban játszik, mivel korábban üti meg a labdát. Folyamatosan előrefelé mozog.”

Mi teszi Sinnert különlegessé?

A francia Mouratoglou kifejtette, miért vált Sinner olyan rendkívüli játékossá, akit ma már szinte lehetetlen legyőzni.

„Ami szerintem igazán különlegessé teszi Sinnert, az a képessége, hogy hihetetlenül gyors tempóban tud játszani anélkül, hogy hibázna” – tette hozzá.

„Szerintem ő az egyik leggyorsabb játékos, nemcsak a labdaütései miatt, hanem a mozgása miatt is. Folyamatosan előrefelé halad, és emiatt rendkívül nehéz ellene játszani. Emellett a mozgása egyszerűen lenyűgöző. Alapvetően, amikor támadod, ő visszatámad. Ugyanazokkal a visszatámadási képességekkel bír, mint Novak, de gyorsabb tempóban játszik, korábban üti meg a labdát, és többnyire előre mozog” – elemezte az olasz játékát a francia edző.

„Ha valaki nagyon agresszívan játszik, korán üti a labdákat, nem hagy időt az ellenfélnek, és közben minimális számú ki nem kényszerített hibát vét, hogyan lehet egy ilyen játékos ellen játszani? Mostanában sokat javított a szerváján, ami nagyon fontos. Ha megnézed a mérkőzéseit, a kulcspillanatokban ászokat üt, és a fogadása is elképesztő” – folytatta.

„Ahhoz, hogy bántani tudd, hihetetlenül gyors tempóban kell játszanod, mert ő bármilyen típusú labdával meg tud birkózni. Pörgetett labdát, nyesést, gyors labdát vagy lassút is játszhatsz, soha nem kerül bajba. Minden egyes alkalommal ő lesz az, aki támadni fog. Korábban a legtöbb agresszív ütése a fonákból jött, de most ugyanolyan agresszív tud lenni a tenyeressel is, és nagyon könnyen tud irányt változtatni. Bárhogyan ütöd a labdát, veszélyben leszel. Mindig” – dicsérte Mouratoglou a világelsőt.