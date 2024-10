A világelső Jannik Sinner visszalépett az év utolsó ATP 1000-es versenyétől Párizsban.

A tornának a közösségi csatornáin közzétett videóüzenetében Sinner azt mondta: „Sziasztok, itt vagyok. Nagyon csalódott vagyok, hogy el kell mondanom, hogy nem tudok játszani ezen a tornán.”

„Nagyon korán jöttem ide felkészülni, majd elkezdtem rosszul érezni magam. Jelenleg egy vírust kaptam el, ami a következő két-három nap alatt elmúlik. Fizikailag nem tudok versenyezni.”

„Nagyon, nagyon sajnálom ezt. Jövőre találkozunk [Párizsban], remélem, hogy nagyszerű év lesz. És idén – nélkülem! Remélem, jövőre találkozunk. Ciao.”

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍🩹#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024