Sinner után már csak Zverev őrzi hibátlan mérlegét Torinóban

Alexander Zverev továbbra is tartja kiváló szezon végi formáját a Nitto ATP Finals során.

Zverev 7-6(3), 6-3-ra győzte le a norvég Casper Ruudot Torinóban, ezzel továbbra is őrzi hibátlan mérlegét az idei világbajnokságon.

Habár Ruud magabiztosan játszott, miután az első mérkőzésén meglepetésre legyőzte a betegséggel is küzdő Carlos Alcarazt, Zverev viszont a 86 percig tartó összecsapáson a stabil teljesítménnyel felőrölte a norvégot az Inalpi Arénában.

„Jó meccs volt. Azt hiszem, mindketten elég jól játszottunk” – nyilatkozta Zverev, aki 28 nyerő ütést szerzett Ruud 13 nyerőjével szemben. „Örülök a győzelemnek. Talán még jobb volt, mint az első mérkőzésem, pedig az is elég jó volt. Most pénteken Carlosra koncentrálok, és remélem, hogy a hétvégén is játszhatok.”

Zverev idei, rekordot jelentő 68. győzelmével 2–0-ra javította mérlegét a John Newcombe-csoportban.

Az idei római és párizsi Masters-bajnok pénteken Alcarazzal mérkőzik meg az idei utolsó csoportmeccsén, ahol az elődöntőbe jutásáért küzdenek majd.

Zverev a harmadik Nitto ATP Finals címét üldözi, miután korábban Londonban (2018) és Torinóban (2021) is elhódította már a trófeát.

Zverev és Ruud szorosan küzdöttek az izgalmas első szett során, amelyben egyetlen bréklabda sem volt, ám számos magas színvonalú labdamenet alakult ki.

A második kiemelt német a legfontosabb pillanatokban húzott el, és gyorsan behozhatatlan 6–1-es előnyt szerzett a tie-breakben.

A második szett hasonlóan alakult, Ruud keményen küzdött, hogy alkalmazkodjon ellenfele erőteljes szervájához és határozott alapvonalütéseihez.

Amikor úgy tűnt, hogy a mérkőzés ismét tie-breakbe torkollhat, Zverev kihasznált egy ritka gyenge adogatójátékot, és elvette Ruud szerváját, amivel 5–3-as vezetéshez jutott. Ezt követően Zverev gond nélkül zárta le a mérkőzést, megszerezve második heti győzelmét, miután hétfőn Andrey Rublevet is legyőzte.

A formában lévő németnek, aki tíz nappal ezelőtt idei második ATP Masters 1000-es címét szerezte meg Párizsban, eddig még bréklabdát sem kellett hárítania ezen a héten Torinóban.

A korábbi bajnok Zverev sorozatbeli hetedik győzelmével megszilárdította az esélyét arra, hogy életében először zárja az évet a világranglista második helyén.