Sinner szakított a doppingügyért felelős két szakemberrel

Jannik Sinner hivatalosan is megerősítette, hogy befejezte a közös munkát Giacomo Naldival és Umberto Ferrarával, miután szerepet játszottak az olasz kettő pozitív tiltott szeres tesztjében.

Sinner jelenleg a US Openre készül, és próbálja maga mögött hagyni a sokkoló hírt. Kiderült ugyanis, hogy az Indian Wells Openen két alkalommal is pozitív lett a clostebol nevű szerre adott tesztje.

Az olasz nem kapott eltiltást, és felmentették minden vétkesség alól.

Az Indian Wells Openen szerzett ranglistapontjait és pénzdíját azonban elvesztette, így a világranglista első helyezettjének a pontelőnye csökkent.

A hétszeres Grand Slam-bajnok Mats Wilander is kifogásolta az ügy kezelését.

Bár a svéd úgy véli, hogy Sinner valóban hibázott, úgy gondolja, hogy az ITIA talán a világelső pozíciója miatt tartotta titokban az ügyet.

Mások nem értenek egyet azzal, hogy a 23 éves játékos kivételezett lenne.

Andy Roddick pedig elutasította azokat a feltételezéseket, miszerint Sinner doppingolhatott az Australian Openen, és azt mondta, hogy a szabályokat betartották az ügyben.

Sajnálatos módon megfizették az árát, miután hivatalosan is megerősítették, hogy az Australian Open idei bajnoka már nem dolgozik együtt egyikőjükkel sem.

🚨 Jannik Sinner announces the end of his partnership with his physio Giacomo Naldi and trainer Umberto Ferrara just days after the doping case announcement

🗣️ Source: https://t.co/2wfxSyGnw7 pic.twitter.com/IikfoxX4qI

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 23, 2024