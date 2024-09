Sinner összehozta a US Open eddigi legjobban várt összecsapását

Jannik Sinner összehozta a várva várt negyeddöntőt Daniil Medvedev ellen New Yorkban.

A világelső olasz játékos a hazai kedvenc Tommy Paul ellen küzdött meg a US Open negyedik fordulójában.

Sinner ebben a szezonban mind a négy Grand Slam-tornán legalább a negyeddöntőig jutott, így 2000 óta mindössze a nyolcadik férfi egyéni játékos, aki teljesítette ezt a bravúrt.

„Óriási megtiszteltetés itt játszani ezen a pályán. Az esti program mindig nagyon-nagyon szép. Köszönöm mindenkinek a támogatást, ez csodálatos” – mondta Sinner.

„Azt hiszem, hogy egyikünk sem a legjobb teniszét játszotta. Kicsit szeles volt az idő, ezért próbáltuk megtalálni a ritmusunkat. A meccs végére megtaláltam. Nagyon büszke lehetek a mai mérkőzésre, és nagyon boldog vagyok, hogy a következő körben szerepelhetek.”

A harmadik szett második játéka összefoglalta az egész mérkőzést.

Paul minden tőle telhetőt megtett, hogy befejezze a labdamenetet, jóval az alapvonal mögé tolta az olaszt, olyannyira, hogy Sinner kis híján kikerült a kamera képéből. Ám ahogy az amerikai fellépett a hálóhoz, semmit sem tudott tenni, amikor a világelső egy bámulatos tenyeres kereszt elütéssel megnyerte a pontot.

A Sinner most arra készül, hogy összecsapjon Medvedevvel a főtáblán maradt két Grand Slam-bajnok csatájában.

Jannik Sinner & Daniil Medvedev will face each other in the US Open Quarterfinals.

Daniil leads the head to 7-5 & won their most recent meeting at Wimbledon.

Daniil won their first 6 meetings.

Jannik won the next 5 times they met.

3 of Daniil's 6 Grand Slam finals have…

