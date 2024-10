Sinner miután megnyerte a tenisz történetének legnagyobb pénzdíját: „Nem a pénzért játszom”

Jannik Sinner elképesztő összeget kapott a Six Kings Slam bemutató tornán aratott győzelméért Rijádban, Szaúd-Arábiában, de a világelső szerint a pénz nem különösebben fontos számára.

Az esemény fináléjában mind Sinner mind Alcaraz tudta, hogy a Six Kings Slam cím megszerzéséért egy hihetetlen, 6 millió dolláros pénzdíj jár majd a győztesnek.

Sinner az első szettet tie-breakben elvesztette. A US Open bajnoka azonban lenyűgöző módon fordított, és végül legyőzte Alcarazt 6-7, 6-3, 6-3-ra.

Ezzel megszerezte a tenisz történetének legnagyobb összegű pénzdíját három szaúd-arábiai győztes meccséért.

Az összes résztvevő játékos 1,5 millió dollárt kapott pusztán a részvételért a kiállításon. Medvedev és Rune mindössze egy-egy meccset játszottak Szaúd-Arábiában, de ők is megkapták ezt a jelentős összeget.

Bár nyilvánvalónak tűnik, hogy az ilyen magas pénzdíjak befolyásolják a játékosok döntését, hogy részt vegyenek az ilyen nem ranglistapontos kiállításokon a szezon során, Sinner ragaszkodott hozzá, hogy nem a pénzügyi jutalom miatt ment Szaúd-Arábiába.

„Nem a pénzért játszom. Nagyon egyszerű. Persze, szép díj és minden, de én azért mentem oda, mert ott voltak talán a világ hat legjobb játékosai, és ezáltal felmérhettem magam hozzájuk képest.”

