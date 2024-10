Sinner lett az első Six Kings Slam-bajnok, Nadal és Djokovic utoljára csaptak össze

Jannik Sinner 6-7 (5), 6-3, 6-3 arányban győzte le Carlos Alcarazt a Six Kings Slam bemutató torna döntőjében, miután Novak Djokovic 6-2, 7-6 (5) arányban nyert Rafael Nadal ellen a harmadik helyért vívott mérkőzésen.

Míg Sinner és Alcaraz valószínűleg sok jövőbeli mérkőzésre számíthat, Djokovic és Nadal talán utoljára találkozott egymással ebben a nagyszerű teniszrivalizálásban.

A meccs után baráti ölelést váltottak a hálónál Djokovic sikere után. Djokovic az olimpián is legyőzte Nadalt, és 31-29-re vezeti a kettejük párharcát.

„Az utolsó tánc epikus volt” – írta Djokovic a közösségi médiában. „És persze érzelmes. Örökké őrizni fogom a rivalizálásunkat, (Rafael Nadal). A tenisz hiányolni fog.”

Sinner ezután Alcaraz ellen aratott győzelmet, amelyen a szezon mind a négy Grand Slam-bajnoka találkozott. Az első helyen kiemelt Sinner, aki az idei szezonban mindhárom összecsapásukat elvesztette, 6 millió dollárt nyert a győzelemért.

„Eddig minden mérkőzés nagyon, nagyon jó volt, de mindig reméljük, hogy ez a rivalizálás minél tovább fog tartani” – mondta Sinner.

King Sinner 👑 @janniksin records his first win in 2024 over Alcaraz 6-7 6-3 6-3 and wins the #SixKingsSlam 👏



Alcaraz október 2-án Pekingben, a China Openen győzte le az olaszt, valamint a Roland Garros és Indian Wells elődöntőiben is. A spanyol 6-4-re vezet a kettejük közötti összecsapásokban a profi tornákon.

„Minden nap megpróbálok a legjobbat nyújtani… remélve, hogy ez a rivalizálás az évek során egyre jobb és jobb lesz” – mondta Alcaraz.

Alcaraz legyőzte Nadalt, míg Sinner Djokovicsot verte az előző körben ezen a bemutató eseményen, amely pénzdíjakat oszt, de nem ad ATP ranglistapontokat, és Szaúd-Arábia legújabb próbálkozása a tenisz világában.

Djokovic legyőzte Nadalt, véget ért a „csodálatos rivalizálás”.

Rafael Nadal visszatekintett a Novak Djokovic elleni „csodálatos rivalizálásra”, és azt mondta, hogy „nem lenne az a játékos, aki ma”, miután elvesztette utolsó találkozójukat profi pályafutásuk során.

A 38 éves Nadal ebben a hónapban jelentette be, hogy a szezon végén visszavonul a tenisztől.

A szerb Djokovic 6-2, 7-6 (7-5) arányban győzte le a spanyolt a harmadik helyért vívott mérkőzésükön a Six Kings Slam bemutató eseményen Szaúd-Arábiában.

A két játékos baráti öleléssel búcsúzott párharcuktól a hálónál, miközben Nadal egy arany teniszütőt kapott a riyadhi díjátadó részeként.

„Nagyon köszönöm mindazokat a pillanatokat, amelyeket a pályán megosztottunk karrierünk során – fantasztikus rivalizálásunk volt” – mondta Nadal a pályán adott interjúban.

„Te segítettél nekem, hogy túllépjem a határaimat, ezért köszönöm neked, mert nélküled valószínűleg nem lennék az a játékos, aki ma vagyok.”

A warm embrace at the net between Djokovic and Nadal as Novak defeats the Spaniard 6-2 7-6 🤝 #SixKingsSlam

„Amit a legjobban fogok hiányolni, az szinte minden” – tette hozzá Nadal, aki rekordot jelentő 14 Roland Garros és összesen 22 Grand Slam címet nyert.

„Valóra vált egy álom, hogy közel 20 éven át versenyezhettem, és lehetőségem volt a világ legjobb helyszínein játszani. Megvalósítottam az álmom, hogy profi teniszező legyek, és sikeres is. Nem tudom elégszer megköszönni az embereknek a támogatást és a szeretetet, amit kaptam.”

The last dance was an epic one. And of course emotional. I'll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you.

As-salamu alaykum, Riyadh. #SixKingsSlam is a special tournament. See you soon 🙏🏼

