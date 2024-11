Sinner ismét Davis-kupa fináléba vezette Olaszországot

Az ausztrálok elleni, tavalyi Davis Kupa-döntő visszavágóján a címvédő Olaszország ismét bejutott a fináléba, köszönhetően Jannik Sinner és Matteo Berrettini győzelmeinek Malagában.

Az olaszok 2-0-s előnnyel jutottak tovább az elődöntőből: Sinner 6-3, 6-4-re verte Alex de Minaurt, míg Berrettini szoros csatában 6-7(6), 6-3, 7-5-re győzött Thanasi Kokkinakis ellen.

Berrettini 2 óra 39 perc alatt kerekedett felül Kokkinakison, aki az előző mérkőzésén egy döntő szett rövidítésben verte Ben Sheltont az Egyesült Államok csapatából.

Az ausztrál játékos az első játszma tie-breakjében két szettlabdát hárított 4/6-ról, miután Berrettinit megakadályozta, hogy 6-5-nél kiszerválja a játszmát. Azonban Berrettini a mérkőzés hátralévő részében már nem engedett át egyetlen breaket sem, és megszerezte Olaszország számára az 1-0-s vezetést.

„Az első szett elvesztése után nem volt könnyű ezt megemészteni” – mondta Berrettini. „De az országomért küzdöttem ezen a fantasztikus közönség előtt, és boldog vagyok.”

A harmadik szett 5-5-ös állásánál Berrettini egy mélyről, az alapvonal mögül ütött fonák squash-ütéssel ért el elképesztő nyerőt. Az elegáns, precíz slice teljesen meglepte Kokkinakist, és egy hatpontos szériát indított el Berrettini számára, amely a győzelem küszöbére juttatta őt.

„Egy-egy pont néha megváltoztatja a mérkőzést, a lendületet” – mondta a varázslatos megmozdulásról. „Ez valószínűleg a salakon eltöltött évek tapasztalatából jön, ott sokat használjuk a kezünket. Talán egy kis genetikai örökség is közrejátszik, ezért a szüleimnek jár az elismerés.

„Az energia számít, az, hogyan kezeled a nehéz pillanatokat. De megszereztem a breaket, és be tudtam fejezni.”

A 6-3, 6-4-es eredmény megegyezett a pár novemberi, Nitto ATP Finals-találkozójának végeredményével. Sinner most abban reménykedik, hogy Malagában is megnyerheti a címet, ahogy tette azt Torinóban.

„Sokat jelent ez nekem. Nehéz mérkőzés volt Alex ellen játszani. Jól ismerjük már egymást, így mindig nagyon óvatosnak kell lennem” – mondta Sinner, miután 9-0-ra javította mérlegét De Minaurral szemben a Lexus ATP Head2Head sorozatban. „Ez egy nagyon komoly kihívás számomra, és vártam ezt a találkozót.”

„Nyilván sokat segített, hogy Matteo ma megnyerte az egyéni mérkőzését. Hihetetlen teniszt játszott, nagyon magas színvonalon. Remélem, ez önbizalmat adhat nekünk a holnaphoz. Nagyon nehéz és kemény nap vár ránk, ahogy a hollandokra is.”

Matteo Berrettini that is OUT OF THIS WORLD 🤯🌍#DavisCup | @MattBerrettini | @federtennis pic.twitter.com/zL2iDbtYkG

— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2024