Sinner elsöprő módon kezdett a hazai szurkolók előtt Torinóban

Jannik Sinner hamar felülkerekedett a kezdeti nehézségeken, hogy egy lenyűgöző teljesítménnyel kezdjen a Nitto ATP Finals esti nyitómérkőzésén.

A hazai pálya előnyeit élvező Sinner 6-3, 6-4 arányban győzte le Alex de Minaurt, ezzel beindítva menetelését a rangos évzáró tornán.

Ez volt Sinner első hivatalos tétmérkőzése azóta, hogy október 13-án megnyerte a Rolex Shanghai Masters-t.

Bár a találkozó elején elveszítette az adogatását De Minaur ellen a harmadik játékban, Sinner végül magabiztosan, 85 perc alatt zárta le az összecsapást az Inalpi Arénában, ezzel pedig holtversenyben áll az Ilie Nastase Csoport élén.

„Figyelembe véve, hogy [mennyi idő telt el az utolsó meccsem óta], nagyon elégedett vagyok” – mondta Sinner. „Kicsit több ki nem kényszerített hibával kezdtem, és Alex nagyon jól játszott a mérkőzés elején, így igyekeztem mentálisan jelen maradni, remélve, hogy a teniszem hamarosan összeáll. Szerencsére gyorsan sikerült, és nagyon jól kezdtem visszaadni a labdákat.

„Az adogatásomon biztosan javítanom kell, ha nyerni akarok a következő meccsen. Például Taylor [Fritz] ma nagyon jól játszott. Majd meglátjuk, de ma elégedett vagyok a győzelemmel, és remélhetőleg ez önbizalmat ad a következő meccshez.”

🎶🇮🇹 Ole, Ole, Ole, Ole… SINNER! SINNER! 🎶🇮🇹 @janniksin begins his quest for the #NittoATPFinals title with a comprehensive victory over de Minaur on home soil! pic.twitter.com/v4G696CjHe

A vasárnapi győzelemmel Sinner 8-0-ra növelte előnyét De Minaurral szemben kettejük párharcában.

Sorozatban már hét győzelemnél jár, idén pedig már 66 sikert könyvelhet el, amivel holtversenyben vezet Alexander Zverevvel.

Az olasz játékos kedden próbálja meg folytatni nyerő sorozatát, amikor a következő csoportmeccsén Daniil Medvegyev vagy Taylor Fritz ellen lép pályára.

De Minaur számára nem volt könnyű feladat, hogy első szereplésén a Nitto ATP Finals-on legyőzze a világelsőt, de a 25 éves játékos még továbbjuthat az Ilie Nastase Csoportból, ha erős teljesítményt nyújt Medvegyev és Fritz ellen.

„Tudtam, hogy kemény feladat vár rám” – mondta De Minaur. „Jól kezdtem, de aztán kicsit lecsúsztam, és nem tudtam fenntartani azt a szintet, amire szükség lett volna Jannik legyőzéséhez.”

„Az ő ütésének a sebessége az enyémmel szemben sokkal gyorsabb, mint a többieké. Mindkét oldalról stabil, folyamatosan fejlődik. Az adogatásán is rengeteget javított az évek során.”

„Mindig esélyesnek tartom magam a továbbjutásra. Úgy látom, hogy Jannik volt az egyetlen játékos a csoportban, akit még sosem győztem le. A többiek ellen már volt sikerem, és most már nem a világelsővel játszom, így ezt már várom.”

No place like home 🏡🇮🇹 @janniksin wins in his first match at the #NittoATPFinals as World No.1 defeating De Minaur 6-3 6-4! pic.twitter.com/aeD6s4Qbk7

Az amerikai játékos 6-4, 6-3-as győzelmet aratott a negyedik kiemelt Danyiil Medvegyev felett, így tökéletes kezdést produkált a szezonvégi tornán a második fellépése során.

Fotó: Getty Images

Fritz kihasználta Medvegyev hibáktól hemzsegő első szettjét, amely során az orosz hét kettős hibát vétett, majd a második szettben végleg átvette az irányítást.

„[Az adogatás] nagy szerepet játszott, az biztos” – mondta Fritz, aki az Infosys ATP Stats szerint az első adogatópontok 85 százalékát (33/39) megnyerte. „Ő egy nagyon jó fogadó. Sok első adogatást be lehet ütni, de ha nem elég jó minőségűek, egyszerűen túl sok labdát juttat vissza a pályára.”

„Óriási volt számomra, hogy sokszor találtam el a vonalakat, sok helyet az adogatásnál, ami jó kezdést adott a játékokhoz. Sok adogatójátékomat nyomás nélkül tudtam lehozni. Azokban a helyzetekben, ahol szoros volt, vagy végigküzdöttem a hosszú labdameneteket, vagy sikerült ingyen pontokat szereznem.”

Dominant from @Taylor_Fritz97 🔥

A great Serve #ShotQuality was 🔑 against one of the top returners on tour.

Whilst his Return performance was also very impressive, especially on 2nd Serve, returning at 81mph 🚀#ShotQuality is calculated in real-time by analysing each… pic.twitter.com/L5GNpp8pnn

— Tennis Insights (@tennis_insights) November 10, 2024