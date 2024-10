Sinner elrontotta Shelton szülinapját, Medvedev ismét legyőzte Tsitsipast

A Rolex Shanghai Masters-en immár második egymást követő évben csapott össze egymással Jannik Sinner és Ben Shelton a negyedik fordulóban.

Sinner azonban megfordította a tavalyi eredményt, hogy megakadályozza az amerikait abban, hogy karrierje legnagyobb győzelmét arassa 22. születésnapján.

Sinner 6-4, 7-6(1)-es győzelmet aratott egy izgalmas, látványos ütésekkel teli mérkőzésen, és ezzel 4-1-re javította kettejük mérlegét.

A világranglista első helyezettje azóta nem veszített Shelton ellen, hogy tavaly Shanghai-ban az amerikai a harmadik szett rövidítésében fordított és nyert ellene.

„Nagyon nehéz volt. Csak első szervákat ütött, kivéve egyetlen második szervát” – mondta Sinner, utalva Shelton hihetetlen, 95%-os első szerva arányára az első szettben. „Próbáltam egy kicsit várni. Nyilvánvalóan nagyon nehéz visszaadni ellene, még a második szervákat is.”

„De ha a pozitív oldalát nézem, ahogyan befejeztem a meccset, próbáltam egy kicsit agresszívebb lenni, és ezt meg is tettem. Remélhetőleg ez önbizalmat adhat a következő fordulóra.”

A 23 éves játékos idén mind a 14 eseményen eljutott legalább a negyeddöntőig, amelyen részt vett, és következő ellenfele Daniil Medvedev lesz.

Daniil Medvedev ismét győzelmet aratott Stefanos Tsitsipas ellen (7-6, 6-3) a Shanghai Masters 1000-es tornán, megerősítve, hogy az orosz egyre inkább uralja ezt a rivalizálást.

Jó első szett volt, a második már kevésbé, bár a legszórakoztatóbb rész az volt, amikor a görög összetűzésbe keveredett a székbíróval a szervaidő miatt. Apró részletek, amelyek formálták a meccset, és végül a moszkvai diadalához vezettek.

Tsitsipas not happy with the umpire after getting a time violation in his match against Daniil Medvedev in Shanghai

Stef: “Why are you doing this to me man?”

“The clock starts automatically.”

Stef: “I’m the best about this on tour, the most consistent player about this on… pic.twitter.com/ENwTFd2b1N

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 9, 2024