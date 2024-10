Sinner elnapolta Djokovic „századossá” válását és idei hetedik tornagyőzelmét aratta

Novak Djokovic megszerezhette volna karrierje 100. tornagyőzelmét a 2024-es Shanghai Masters döntőjében, de Jannik Sinner túl erősnek bizonyult a szerb számára.

A szerb legenda jelenleg az örökranglista hatodik helyén áll a legtöbb tornagyőzelmet tekintve, a férfiak között pedig a harmadik. Az ATP Touron szerzett címek alapján csak Jimmy Connors (109) és Roger Federer (103) előzi csak meg Djokovicsot, aki pályafutása során eddig 99 címet nyert.

A Shanghai Masters döntőjében megszerezhette volna a 100. tornagyőzelmét, de a háló túloldalán a legnagyobb akadály állt, amellyel szembe kellett néznie a sanghaji ATP Masters 1000-es tornán, és valószínűleg a jelenlegi tenisz legnagyobb akadályával is, a világelső Jannik Sinnerrel.

Bár a fiatal olasz hatalmas esélyesnek számított, nem a legjobb formájában lépett pályára a döntőben. Már korábban is elveszített egy szettet a tornán, a harmadik fordulóban Tomas Martin Etcheverry ellen.

Ezen felül egy négyszeres Shanghai Masters-bajnokkal kellett szembenéznie, miközben ő maga először játszott a döntőben. A két játékos közötti csata rendkívül szoros volt.

Az első szettben mindketten könnyedén hozták a szerváikat, bár a 37 éves játékos egy kicsit magabiztosabbnak tűnt a saját adogatásánál, mint az ellenfele.

Az első szett ötödik játéka óta Djokovic zsinórban 16 pontot nyert a saját adogatásánál, és ezt a feladványt kellett Sinnernek megoldania, ha meg akarta nyerni az első szett tie-breakjét.

Gyorsan meg is oldotta, hiszen az első két alkalommal azonnal elvette Djokovic adogatását. Ezzel 4-0-ás előnyt szerzett, de a 24-szeres Grand Slam-bajnok még mindig bonyolultabbá tette a tie-breaket, visszaszerezve az egyik mini-breaket.

Ez azonban nem okozott gondot az első kiemeltnek, aki újra elvette Djokovic adogatását. Bár az olasz egy mini-breaket ismét elveszített, még mindig egy mini-break előnnyel rendelkezett, és kiszerválta a rövidítést, 7-4-re megnyerve azt.

Seizing the advantage ☑️@janniksin wins a close first set 7-6(4) and now has one hand on his 4th ATP Masters 1000 title!



Egy szett előnnyel a megerősített év végi világelső játékos volt a mérkőzés nagy esélyese. Továbbra is mesterien adogatott, és ezúttal már bréklabdákat is ki tudott alakítani ellenfele szervájánál.

Már a második szett negyedik játékában Djokovic két bréklabdával szembesült, és bár az elsőt még hárította, a másodikat már nem tudta megmenteni, így Sinner 3-1-re, majd a szerváját megőrizve 4-1-re vezetett.

The Sinner stunner 🤩@janniksin unleashes a forehand and secures the first break of the final!



A nézőtér tele volt, még Roger Federer is jelen volt, aki bemutató mérkőzést játszott az eseményen, valamint Carlos Alcaraz és edzője, Juan Carlos Ferrero is figyelték, hogyan zárul ez a mérkőzés.

Three tennis heavyweights sitting together for the final 🤩



Dráma nem igazán volt, mivel mindketten dominálták a szerváikat. Az az egy elvesztett adogatójáték döntőnek bizonyult Djokovic számára, mivel nem tudta visszavenni a brékhátrányt.

Sinner továbbra is uralta a játékot, és 7-6(4), 6-3-ra megnyerte a mérkőzést. Ezzel megszerezte élete első Shanghai Masters győzelmét, 2024-ben pedig a hetedik címét. Valamint megakadályozta Djokovicot abban, hogy megszerezze karrierje 100. tornagyőzelmét.