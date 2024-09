Sinner doppingügye miatt Dimitrov elgondolkodik a „kettős mérce” létezésén

Grigor Dimitrov is elmondta a véleményét Jannik Sinner közelmúltbeli doppingügyéről, és a bolgár nagyon szkeptikus az egész ügy kezelésével kapcsolatban.

Közel egy hónap telt el azóta, hogy a teniszrajongókat világszerte megdöbbentette a hír, miszerint Sinner a márciusi Indian Wells Openen két alkalommal is pozitív mintát adott egy tiltott szerre, a clostebolra.

Sinner-t tisztázták minden vétkesség alól, és elkerülte az eltiltást. A tornán szerzett pénzdíját és ranglistapontjait azonban elvették, ami azt jelenti, hogy a világelső Sinner előnye kevesebb, mint amekkora lehetne.

A szervezetében nagyon minimális mértékű clostebolt találtak. Ez nem elég ahhoz, hogy bármilyen előnyre tegyen szert, mivel a Sinner szervezetében lévő anyag mennyisége olyan elhanyagolható volt.

Egyértelműnek tűnik, hogy Sinnernek nem állt szándékában csalni vagy jogtalan előnyhöz jutni ellenfeleivel szemben. Azonban az, ahogyan az ügyet kezelték, sok játékost, szakértőt és szurkolót feldühített.

🇧🇬 Grigor Dimitrov believes that there have been double standards in the handling of the Jannik Sinner ‘doping’ case:

“As I said before, in New York, what struck me the most as strange was how the protocols of this situation were handled.

