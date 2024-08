Sinner domináns győzelemmel kezdte meg a címvédését Montreálban

Az első helyen kiemelt Jannik Sinner domináns módon kezdte meg címvédését a montreáli versenyen.

Az olasz játékos 30 nappal a wimbledoni negyeddöntője után az első egyéni tétmérkőzésén 6-2, 6-4-re győzte le a horvát Borna Coricot Montreálban.

A 22 éves olasz játékos, aki mandulagyulladás miatt kihagyta a párizsi olimpiát, mindössze négy pontot veszített az első adogatása mögött az első keménypályás mérkőzésén a márciusi miami versenyen aratott tornagyőzelme óta.

