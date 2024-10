Sinner marad a világelső, Djokovic a 100. sikerére hajt

A világelső Jannik Sinner és 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic játssza a 9 millió dollár (3,3 milliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztorna fináléját.

Az olasz klasszis a szombati elődöntőben két játszmában nyert a cseh Tomas Machac ellen, ezzel eldőlt, hogy a sportág történetének első olasz játékosaként világelsőként zárja az esztendőt.

A 37 éves, Sanghajban négyszer diadalmaskodó szerb sztár az amerikai Taylor Fritzet búcsúztatta ugyancsak két játszmában, így karrierje 141. döntőjébe jutott be, ahol vasárnap megpróbálja megszerezni pályafutása 100. tornagyőzelmét. Rajta kívül ez a profi érában csak az amerikai Jimmy Connorsnak és a svájci Roger Federernek sikerült.

