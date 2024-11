Sinner az ATP történetének legnagyobb pénzdíjával gazdagodott a vb-címe után

Jannik Sinner az ATP-tornák történetének legnagyobb pénzdíját gyűjtötte be az ATP Finals megnyerésével, bár ez nem a legnagyobb összeg, amit az idén egy eseményen keresett.

Sinner tökéletes hetet zárt az ATP Finals tornán, ahol könnyedén legyőzte Taylor Fritzet a döntőben. A világelső az egész tornán nem veszített szettet, és lenyűgöző teljesítményt nyújtott az első mérkőzésétől az utolsóig.

Az olasz játékos az ATP Tour egyik legemlékezetesebb szezonját tudhatja maga mögött: két Grand Slam-címet, nyolc tornagyőzelmet szerzett, és év végére a világelső helyet is bebiztosította, ezzel ő lett a leggyorsabb játékos, aki ezt elérte Novak Djokovic 2015-ös teljesítménye óta.

Bár a teniszversenynaptár hosszú és kimerítő, Sinner időt szakított arra, hogy részt vegyen a szaúd-arábiai Six Kings Slam bemutatótornán, ahol Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev és Holger Rune ellen játszott.

Sinner megnyerte a Six Kings Slamet, legyőzve Medvegyevet, Djokovicot és Alcarazt. Az Alcaraz elleni döntő látványos csata volt, de az olasz 6-7, 6-3, 6-3-ra fordította a mérkőzést és győzött.

Mint mindig, a Szaúd-Arábiában rendezett események pénzdíjai hatalmasak voltak. Sinner 6 millió dollárt keresett a torna megnyerésével, ami a tenisz történetének legnagyobb pénzdíja.

Emellett minden résztvevő, így mind a hat játékos, 1,5 millió dolláros részvételi díjat is kapott. Nem meglepő, hogy sokan úgy vélték, a játékosok elsősorban a pénzügyi ösztönzők miatt utaztak el a Six Kings Slamre.

Sinner azonban a torna után kijelentette, hogy nem a pénzért játszik, és csak azért vett részt a Six Kings Slamen, hogy a világ legjobbjai ellen mérhesse fel tudását.

Hogy ez mennyire igaz, azt csak Sinner tudhatja, de az biztos, hogy az ATP Finals megnyerésével is jelentős összeget keresett, bár ez nem érte el a Six Kings Slam díjazását.

Sinner 4 881 500 dollárt keresett az ATP Finals győzelmével, anélkül, hogy szettet vesztett volna. Ez az ATP-tornák történetének legnagyobb pénzdíja, amelyhez legközelebb Djokovic 2022-es ATP Finals győzelme állt.

