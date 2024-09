Sinner a túl hosszú versenynaptárról: Nem kötelező mindenhol játszani

Jannik Sinner megosztotta gondolatait a néhány kollégája által kritizált túl hosszú versenynaptárral kapcsolatos elégedetlenségekről.

Az olasz rámutatott, hogy a játékosok továbbra is megválogathatják, hogy mely versenyeken indulnak.

A játékostársai semmiképpen sem elégedetlenkedők, de néhányan közülük hangot adnak a véleményüknek azokról a dolgokról, amelyek nem tetszenek nekik.

„If you want, you can play. If not, you don’t play.” 🤷‍♂️

Jannik Sinner hits back at claims that the tennis schedule is dangerous. 🎾

The tennis season includes 12 mandatory events: the four Grand Slams and eight Masters 1000 tournaments. 🏆 pic.twitter.com/mHBrZ5aa9j

— Eurosport (@eurosport) September 25, 2024