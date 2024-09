Sinner 47 éve nem látott bravúrt hajtott végre

Jannik Sinner olyan bravúrt hajtott végre, amire 47 éve nem volt példa a teniszben.

Sinner lett a harmadik férfi az Open-érában, aki ugyanabban a szezonban szerezte meg első két Grand Slam-címét.

A történelem legjobb játékosai közül néhányan – köztük Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Pete Sampras és Andre Agassi – nem ugyanabban a szezonban nyerték meg első két Grand Slam-címüket.

Az utolsó játékos, akinek ez sikerült, Guillermo Vilas volt. Az argentin játékos 1977-ben a Roland Garroson és a US Openen is győzni tudott.

23 yrs and 23 days 🗓️@janniksin becomes the youngest man EVER to win both hard court Grand Slams in the same year! 🏆🏆#USOpen pic.twitter.com/0l8dUjChhz

— Tennis TV (@TennisTV) September 8, 2024