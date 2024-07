Simone Biles beérte Keleti Ágnest

Esélyeshez méltóan az amerikai női tornász-válogatott nyerte a csapatversenyt a párizsi olimpián.

Miután a címvédő oroszok nem lehettek jelen az ukrajnai háború miatt, a világbajnok amerikaiak számítottak favoritnak, és magabiztosan érvényesítették a papírformát.

A sportág jelenlegi legnagyobb csillagának, a 27 éves Simone Biles-nak ez a nyolcadik olimpiai érme és az ötödik aranya, utóbbi mutatóban beérte az örökrangsorban harmadik Keleti Ágnest, a nézőtéren most helyet foglaló román Nadia Comanecit, a szovjet Polina Asztakovát és Nelli Vlagyimirovna Kimet. Előttük áll a listán még az ugyancsak szovjet Larisza Latinyina kilenc, valamint a csehszlovák Vera Caslavska hét elsőséggel.

In a league of her own 🐐 @Simone_Biles is the most decorated U.S. Olympic gymnast in history! #ParisOlympics pic.twitter.com/WwOJdCy60S

— Team USA (@TeamUSA) July 30, 2024