Simeone: a bírónak jó meccse volt!

Az Atlético Madrid mestere azt is elárulta, melyik csapatot tartja jelenleg a La Liga legjobb együttesének.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk az Atlético Madrid és a Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott egymással szombat este a La Liga aktuális rangadóján. A pontosztoszkodásnak a Barcelona örülhet leginkább, ugyanis amennyiben vasárnap a katalán együttes nyer a Sevilla ellen, úgy az Atléticot 1, míg a Realt 2 pontra közelíti meg Hansi Flick legénysége. Erről is beszélt Diego Simeone a madridi derbit követő sajtótájékoztatón. A tréner szerint az első félidőben jól kontrollálták a mérkőzést, míg a második játékrészben mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei a győzelemre.

„Nagyon jó első félidőt játszottunk, de nem voltunk elég pontosak a kapu előtt. A második játékrész elején jött az ő góljuk, egy kapufáról visszapattanó helyzet után. Utána egyre több lehetőségünk volt, Giulianónak, majd Llorentének is kettő, de végül egyik csapat sem tudta eldönteni a meccset.” – értékelte a találkozót Simeone.

„Egyértelmű volt, hogy a Real Madrid jobban támadott, mindkét oldalon veszélyesek voltak. A cserékkel sikerült versenyben maradnunk és esélyt teremteni a győzelemre.”

A meccs egyik vitatott momentuma Ceballos belépője volt, amelynél sokan piros lapot követeltek. Simeone diplomatikusan értékelte az esetet:

„Szerintem a játékvezető a lehető legjobban kezelte a helyzetet. Egyesek szerint Ceballos megmozdulása piros lapot ért volna, mások szerint nem… A bíró úgy értelmezte, ahogy ő látta, és a VAR sem avatkozott közbe. Úgy gondolom, összességében jó meccset vezetett.”

A tréner emellett megemlítette a másik vitás szituációt is, amely egy Athletic Bilbao–Girona mérkőzésen történt tizenegyes kapcsán:

„Volt egy hasonló büntető délután az Athletic-Girona meccsen, ahol a VAR kihívta a bírót. Itt nem tették meg. Ez is egy értelmezési kérdés.”

Az argentin szakvezető azt is leszögezte, hogy jelenleg szerinte a Barcelona a La Liga legjobb csapata. A támadásaik életveszélyesek és nagyon nehéz ellenük játszani. Hozzátette, amennyiben vasárnap este nyernek a Sevilla otthonában, úgy roppant éles versenyfutás várható.

🚨 Diego Simeone: “I still insist that Barcelona is the best team in La Liga”.

“They attack very well, they have incredible speed in their players, and they play very well as a team”. pic.twitter.com/NWc1fHuYds

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025