Sima olasz siker Párizsban

A Nemzetek Ligája A osztályában a francia válogatott vereséget szenvedett Olaszországtól hazai környezetben. A belgán viszont "hazai" pályán nyertek.

A belgák persze csak papíron voltak házigazdák, hiszen Debrecenben fogadták Izraelt biztonsági okok miatt. De Bruyne vezető gólját még kiegyenlítették a vendégek. De a fordulás után Tielemans is betalált, majd de Bruyne állította be a 3-1-es végeredményt. Úgy, hogy Openda pedig még egy büntetőt is kihagyott.

A csoport rangadóján a paralimpia miatt a franciák a Parc de Presben fogadták Olaszországot és már az első percben vezettek Barcola góljával. Di Marco a 30. percben egyenlített. A fordulás után pedig Frattesi és Raspadori fordította meg a meccset. Az olaszok így 3-1-re győztek.

C divízió, 2. csoport:

Koszovó-Románia 0-3 (0-1)

Litvánia-Ciprus 0-1 (0-1)

B divízió, 3. csoport:

Szlovénia-Ausztria 1-1 (1-1)

Kazahsztán-Norvégia 0-0

4. csoport:

Izland-Montenegró 2-0 (1-0)

Wales-Törökország 0-0

A divízió, 2. csoport:

Belgium-Izrael 3-1 (1-1)

Franciaország-Olaszország 1-3 (1-1)