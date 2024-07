A holland atléta az öt- és tízezer méter mellett a maratonra is benevezett

Az öt- és tízezer méteren is címvédő Sifan Hassan e két szám mellett maratonfutásban is indul a párizsi olimpián.

A 31 éves holland atléta szerdán jelentette be, hogy a két, leghosszabb pályaverseny mellett ezúttal nem 1500-on, hanem a 42,195 kilométeres klasszikus távon áll rajthoz.

aki három éve Tokióban a két aranya mellé 1500-on úgy nyert bronzérmet, hogy elesett az előfutamban.

BREAKING NEWS: Reigning 5000m and 10,000m Olympic champion Sifan Hassan has announced she will attempt to defend her 5000m and 10,000m title at the Paris Olympics AND run the marathon.

She’d initially been quadruple-entered in the 1500m as well but has decided to not run that… pic.twitter.com/GNX6ASiRdO

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 31, 2024